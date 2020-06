Fusione tra Gattinara e Lenta: incontro, contestazioni e polemiche

In una clima di tensione, con molte contestazioni e interruzioni, si è svolto sabato l'atteso incontro per presentare il progetto di fusione tra i i Comuni di Lenta e Gattinara. Un progetto che, soprattutto a Lenta, è fortemente osteggiato da quasi la metà della cittadinanza ma che, anche a Gattinara, ha creato qualche tensione all'interno della maggioranza comunale.

Così, ad "accogliere" il sindaco Daniele Baglione, promotore dell'incontro con il collega Giuseppe Rizzi, c'erano striscioni anti fusione sistemati in mezzo alle risaie e alle rotonde. Oltre a un congruo numero di cittadini che, pur rimanendo ai margini della piazza in cui era stato organizzato l'incontro, hanno espresso la loro contrarietà al progetto fischiando e rumoreggiando nel corso degli interventi.

Sul palco, per raccontare la propria esperienza anche Mario Carli, sindaco di Valdilana, il Comune biellese nato dalla fusione di Trivero, Vallemosso, Mosso e Soprana che oggi conta oltre 11mila abitanti e si estende su una superficie di 61 Km2 contando 90 frazioni.

«Molte persone erano presenti e desiderose di conoscere il progetto e di immaginare il nostro futuro insieme, - commenta Daniele Baglione - alcuni altri erano presenti, non per confrontarsi, ma per insultare e disturbare chi voleva ascoltare e informarsi. Grazie ai tanti che ci spingono ad andare avanti e grazie anche ai pochi che ci insultano senza proporre nulla, perché rafforzano in noi la convinzione che la strada è davvero quella giusta.

Le motivazioni alla base della proposta di fusione sono note: ridurre le tasse, garantire più servizi e dare maggior peso al territorio.

Le obiezioni, che arrivano soprattutto da Lenta, sono invece legate alla perdita di centralità del paese, al rischio di vedersi pian piano erodere tutti i servizi (banca, posta, scuola) a vantaggio del partner che sul versante dei numeri conta maggiormente.

"Al termine dell’incontro abbiamo rivolto un invito ad Angelo Abbagnano e a un altro rappresentante del Comitato del No per organizzare un confronto diretto, a quattro, sul nostro nuovo Comune, chiedendo loro delle date utili per poter fare un incontro pubblico sui temi e non sugli insulti. Si sono detti molto impegnati, ma noi attendiamo fiduciosi le date utili", concludono i sindaci Baglione e Rizzi. Che poi non risparmiano qualche battuta pungente: "Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di dedicare il loro tempo a conoscere il progetto di fusione e a informarsi - scrivono ancora in una nota stampa - e ringraziamo anche coloro che hanno scelto di impegnare il loro tempo ad insultare noi e le nostre famiglie, sono ricordi preziosi. Grazie soprattutto alle Forze dell’Ordine presenti e a Mario Carli, sindaco di Valdilana, che ha fornito tutte le informazioni che può dare una persona che ha fatto il nostro stesso percorso e che ora ne vede, da Sindaco, i risultati per il proprio territorio".

Gli incontri pubblici e le serate a tema proseguiranno anche nelle prossime settimane: intanto, per chiarimenti e spunti di confronto è stata attivata una casella di posta dedicata: gattinaraelenta@gmail.com.