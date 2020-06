Bobba: "Cerutti, serve un tavolo di crisi regionale: obiettivo è mantenere parte della produzione"

“Gli strumenti di protezione sociale per i lavoratori saranno in vigore fino a gennaio, tuttavia lo sforzo dovrebbe essere quello di evitare la chiusura dello stabilimento vercellese, per non disperdere un patrimonio tecnologico e industriale che opera nel vercellese da 50 anni”. Lo ha detto, partecipanti al presidio davanti alla Cerutti, l'ex sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba. Nel corso della mattina, Bobba si è messo in contatto con Alessia Moriani, sottosegretario al Mise, e Giorgio Sorial, vice capo di gabinetto che istruisce e presiede i tavoli di crisi per spiegare la situazione che si sta vivendo a Vercelli.

“Ai sindacati hanno suggerito di chiedere l'istituzione di tavolo regionale di crisi specifico per la situazione dell'azienda e intanto di istruire la documentazione per il Mise – aggiunge Bobba -: gli ammortizzatori sociali seguono una strada già in qualche modo segnata, ma ritengo che lo sforzo di tutto il territorio debba essere rivolto a mantenere una parte della produzione in città”.