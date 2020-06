Auto fuori strada e conducente in ospedale dopo un incidente avvenuto a Quinto. Poco dopo le ore 14,20, alle porte dell'abitato di Quinto Vercellese per causa in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura è uscito di strada finendo in un campo adiacente alla strada. L'intervento della nostra squadra è valso alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Il conducente veniva trasportato in ospedale per le cure del caso.