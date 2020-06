Victor Charlie Protezione Civile: corso per nuovi volontari

Riceviamo e pubblichiamo.

In questo particolare periodo storico, profondamente segnato dal virus con restrizioni e lockdown, il sistema di Protezione Civile di cui il volontariato costituisce una importante componente, non si è mai fermato.

E sebbene i volontari della nostra organizzazione non siano apparsi con fotografie e articoli se non sulle proprie pagine social, hanno comunque sempre operato sia a favore del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione Civile di Vercelli, sia con la struttura regionale FIR SER Piemonte.

Pertanto, in funzione della volontà di rafforzare ed estendere il proprio nucleo di volontari operativi, l'associazione Victor Charlie Protezione Civile OdV ha indetto una campagna di reclutamento, volta a tutti coloro che hanno il desiderio e il piacere di avvicinarsi al mondo della Protezione Civile e del Volontariato.

Sarà pertanto indetta una nuova sessione di incontri formativi per diventare “Volontari di Protezione Civile”.

Il Victor Charlie Protezione Civile opera in tutti gli ambiti relativi alla protezione civile sul territorio nazionale fungendo da supporto alla popolazione durante eventi calamitosi o sfavorevoli. Nel Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Vercelli l'associazione ha l'incarico di gestire le telecomunicazioni di emergenza.

Il Volontario di Protezione Civile è una persona a cui stanno a cuore gli interessi degli altri, a cui piace socializzare e portare il suo contributo per accrescere le competenze e le conoscenze dei colleghi.

Gli incontri formativi saranno realizzati in modalità telematica in più sessioni, con cadenza settimanale alla sera, indicativamente dalle 21,15 alle 23 circa. Le sessioni di formazione del corso base comprendono la normativa riferita al settore, l’utilizzo degli apparati radio, la deontologia del volontario, il triage delle informazioni per quei volontari che si trovano ad operare presso le sale operative. Successivamente saranno organizzati 2 incontri pratici volti ad apprendere le modalità di installazione delle tende di un campo di accoglienza e la pratica di orientamento.

Al termine del corso base il volontario può scegliere di specializzarsi con corsi di abilitazione mirati.

Nel caso vi fossero difficoltà o limitazioni nel collegamento telematico le lezioni potranno essere seguite presso la sede legale di via Borasio 6 a Vercelli con il limite di 8 partecipanti.

Chiunque avesse piacere o volontà di iniziare questo percorso, può contattare la nostra Associazione all’indirizzo E-mail segreteria@victorcharlie.org