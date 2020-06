Centro Nuoto, inizia il montaggio della copertura telescopica. Le immagini dal drone - FOTO

Riprese dal drone, ecco le immagini del cantiere del Centro Nuoto che, dopo la sospensione causa lockdown e pandemia, è entrato in questi giorni in una fase molto importante. Nella giornata di lunedì è arrivato il primo bilico con i listelli che andranno a costituire la copertura telescopica della piscina.

"C'è stata una lunga sospensione del cantiere per le note vicende legate al Covid - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion che ha fatto visita al cantiere insieme ai consiglieri Romano Lavarino e Francesco Iacoi -. Inoltre alcune delle ditte fornitrici, tra cui una bresciana, sono state ferme perché i titolari avevano contratto il coronavirus e dunque anche questo ha creato ulteriori ritardi. Ora però il cantiere è in piena attività".

Da martedì saranno due le gru all'opera per sollevare e montare i listelli. Intanto si sta posando la soletta di copertura dei nuovi spogliatoii e sono stati conclusi i lavori all'impiantistica della vasca.

"Gli uffici - prosegue Simion - hanno elaborato i criteri per il bando di assegnazione dell'impianto. Valuteremo se sia necessario ritoccarli alla luce dell'emergenza in corso per garantire che ci sia comunque una sostenibilità economica del progetto". Ovviamente i tempi di consegna hanno subito un rilevante slittamento, ma la speranza è che comunque entro l'anno si possa restituire ai vercellesi la possibilità di nuotare al coperto.

Nelle immagini del drone ecco come appare il cantiere dall'alto.