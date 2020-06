Botteghe creative: apre il cantiere in via Galileo Ferraris

Con la consegna del cantiere all'impresa GiMa di Torino prendono il via gli interventi di riqualificazione degli spazi commerciali a piano terra di Casa Berrina (lo stabile di proprietà comunale posto all'angolo tra via Galileo Ferraris e via Dante) destinati a ospitare le Botteghe Creative, un nuovo tassello nel progetto di riqualificazione dell'area dell'Antico Ospedale.

Entro fine anno, i vecchi negozi ormai abbandonati da tempo saranno riqualificati, risanati, adeguati alle normative igienico-sanitarie e resi il più possibile appetibili per essere assegnati mediante un bando rivolto al comparto dell'industria culturale - ricreativa.

L'intervento prevede un investimento di circa 220mila euro e permetterà di recuperare sei spazi commerciali che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, rappresenteranno uno dei primi tasselli per rivitalizzare via Galielo Ferraris, prestigiosa strada del centro che, da anni, versa in una situazione di grande difficoltà. La consegna del cantiere è stata anche l'occasione per fare il punto, insieme al vice sindaco Massimo Simion, alla dirigente del Comune Liliana Patriarca, all'assessore Patrizia Evangelisti e all'architetto Germana Corradino e ai professionisti vercellesi del team che ha ideato l'intervento e che effettuerà la direzione dei lavori, sul nuovo lotto di opere che interesseranno a breve l'ex ospedale.

"Il lavoro sulle Botteghe Creative - ha spiegato Patriarca - è una parte della riqualificazione che toccherà, sempre all'interno di questo cortile, l'ex forno della panetteria destinato a diventare la parte di biblioteca destinata all'arte visiva e al digitale, la Manica delle Donne che diverrà il polo bibliotecario di Comune e Università e il primo piano del Salone Dugentesco destinato a ospitare le collezioni che raccontano il territorio".

Ci sarà dunque spazio per l'Archivio Fotografico Baita, per la collezione Sereno, per l'archivio dei Dipinti degli Illustri che raccoglie i ritratti dei benefattori della sanità locale. "Sarà un modo per rendere omaggio alla memoria di quanti hanno operato per il territorio - ha aggiunto Patriarca - rendendo fruibili, ai vercellesi e ai turisti, spazi molto prestigiosi della città".

La consegna del cantiere è stata anche l'occasione, per il vice sindaco Simion e il presidente di Atc, Luigi Songa, di fare il punto sulla situazione di Casa Berrina che, ai piani superiori, ospita numerosi alloggi di edilizia popolare e che, lo scorso inverno, è stato oggetto di un importante intervento di pulizia e sanificazione straordinaria. "Il recupero dell'immobile proseguirà in accordo tra le due amministrazioni - hanno assicurato -, sulla base di progettualità e risorse concordate tra i due enti".