Alice Castello, dopo 75 giorni il paese è "Covid free"

"Gentili Alicesi, con piacere vi informo che oggi in paese non vi sono cittadini, residenti o anche solo domiciliati, contagiati dal COVID-19. Non succedeva dal 24 marzo scorso quando fu diagnosticato il primo caso". Ad annunciarlo, con un post sui social, è il sindaco del paese, Gigi Bondonno.

Dopo 75 giorni, un passo dopo l'altro, anche Alice si avvia verso il ritorno alla normalità: "In questo periodo si sono ammalate, ufficialmente diagnosticate, 30 persone di cui la metà ospiti di strutture residenziali - prosegue il sindaco - come tutti ormai sappiamo fra loro purtroppo è mancata signora Patricia e vi sono stati 3 ricoveri ospedalieri fortunatamente risoltisi positivamente".