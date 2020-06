Fontanelle senza'acqua al cimitero: l'amministrazione che fa?

Fontanelle del cimitero senz'acqua: presumibilmente a causa di un guasto è stato segnalato che, ormai da domenica 31 maggio, è problematico l'approvvigionamento idrico per chi si reca a innaffiare i fiori o vuole pulire le sepolture dei propri cari.

Lo segnalano, in un'interrogazione, i consiglieri comunali della lista civica Voltiamo Pagina Paolo Campominosi, Roberto Scheda e Andrea Conte.

"L'assenza di acqua rappresenta un forte disagio per chi si reca al Cimitero per la cura dei fiori dei propri defunti - segnalano i firmatari del documento -: si apprende, secondo organi di stampa, che l'assessore sia a conoscenza del fatto e che abbia chiamato la ditta incaricata alle riparazioni; ma, dal momento che domenica 7 giugno la situazione non è stata risolta, chiediamo di sapere da che giorno l'Amministrazione sia a conoscenza del guasto e come intenda intervenire per far tornare l’approvvigionamento idrico delle fontanelle alla normalità".