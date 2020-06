Ponte di Doccio: parte la fase di impermeabilizzazione

Il cantiere sul ponte di Doccio non si è fermato nemmeno durante il fine settimana dal tempo incerto: i lavori di rifacimento del viadotto lungo la Sp 299 della Valsesia procedono per ridurre il più possibile i tempi di chiusura totale del ponte che collega i comuni di Quarona e Varallo.

La prima fase degli interventi, avviata dalla Provincia grazie a un finanziamento di oltre un milione di euro ottenuto tramite il Decreto Ponti, è la più impegnativa e impattante: tutta la struttura, lunga poco meno di un chilometro, è stata scarificata per arrivate all'impalcato: nella giornata di venerdì sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione che proseguiranno per la prossima settimana, condizioni meteo permettendo. L'ultimazione di questa prima parte di lavori permetterà la riapertura a senso unico alternato del tratto stradale, anche se il cantiere proseguirà di fatto per tutta l'estate.