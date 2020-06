In bicicletta, nelle due regioni più colpite dal virus, con Mario Calabresi

Da Torino a Nembro, 287 chilometri da percorrere in bicicletta, in tre giorni, passando per Vercelli.

Il raduno è fissato per domattina, a Torino, davanti alla Mole.

“Una distanza che normalmente in auto si copre in 3 ore, perché vogliamo riscoprire il tempo lento – scrive Mario Calabresi, promotore dell’iniziativa, sulla sua pagina facebook - Tra risaie, canali e fiumi, ci fermeremo a osservare e a parlare con chi incontreremo lungo la strada. Ognuno degli amici che mi accompagnerà ha un diverso rapporto con la bicicletta e rappresenta un mondo, una piccola parte di questa rivoluzione culturale: c’è chi pensa a come agevolare l’uso della bicicletta, chi le ripara e vende da 15 anni, chi le ha sempre usate, chi le difende, chi la usa sporadicamente”

“Ma questo viaggio – scrive ancora - rappresenta anche qualcos’altro, è l’occasione per parlare delle due regioni più colpite dal virus, che adesso, come tutta l’Italia, iniziano a ripartire, e andare a trovare una persona speciale: Don Matteo Cella, sacerdote di Nembro, che nei giorni più bui del coronavirus ha fatto di tutto per dare conforto alla sua comunità”.

Il gruppo, quindi, farà tappa nel Vercellese (alla Colombara, domani sera) e e nella città di Vercelli, martedì mattina.