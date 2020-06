Engas Hockey Vercelli, altro colpo di mercato: preso Andrea Perroni.

Hockey Vercelli continua la sua febbrile attività di preparazione della stagione in serie A2 con altro acquisto di pregio. Si tratta di Andrea Perroni, classe 1997, proviene dal Sarzana, dove lo scorso anno ha giocato in serie A1. Tecnicamente nasce difensore, ma il suo ruolo in pista si può definire polivalente. Andrea tornerà a calcare la pista del Palapregnolato, dopo la felice esperienza con l'Amatori nel 2017/2018. La società fa sapere che potrebbe restare nelle file di HV per due anni.

InfoVercelli24 ha contattato il neo player HV, la sua gioia traspare dalle prime dichiarazioni a noi concesse: "Sono davvero molto contento di tornare a giocare a Vercelli, perchè è un po' come se fosse casa mia." Andrea Perroni ha parole sia per la società che per i tifosi: "Ringrazio Engas Hockey Vercelli per l'occasione concessami e spero di ripagare sul campo tutto questo amore dei vercellesi. Un abbraccio forte a tutti e speriamo di poter esultare insieme presto al palazzetto!"

Mimmo Sabatino, direttore generale HV: "In realtà, consideravamo la campagna acquisti praticamente conclusa, ma come si fa a non portare in squadra e ai tifosi un giocatore del genere! Andrea conosce bene Vercelli, avendoci già giocato; di certo si creerà una bella amalgama nella nuova squadra, fra esperienza e voglia di fare di questi giovani. Mi auguro ci possa portare lontano."

La società è stata da sempre legata al suo pubblico in maniera speciale, continua Sabatino: "Speriamo che il Palapregnolato possa riaprire molto presto, magari a capienza ridotta; HV sta studiando un progetto per gestire le partite, ovviamente nel rispetto delle regole, affinché gli appassionati non ne possano perdere nemmeno una."

Riepiloghiamo la rosa di A2. Nuovi acquisti: Peter Ehimi, Sebastiano Schena, Giorgio Maniero, Andrea Perroni, Fabio Errico,; conferme: Amleto Francazio, Matteo Brusa, Oscar Ferrari, Marco Motaran, Antonio Lopriore. Allenatore: Paolo De Rinaldis.