Chiusura Cerutti, Corsaro: "Faremo il possibile per mantenere in città un marchio storico"

"L'Amministrazione è costantemente informata e al corrente della situazione della storica azienda Cerutti. Ho sentito più volte il cavalier Cerutti e i sindacati che lunedì incontreranno il Prefetto e L'Amministrazione sta agendo per cercare di conservare una società storica che è nell'animo di tutti i vercellesi".

Arriva attraverso i social la prima presa di posizione del sindaco, Andrea Corsaro, dopo la notizia dell'imminente chiusura dello stabilimento vercellese della storica azienda di Casale.

"Siamo tutti dalla stessa parte per far rimanere le Officine Cerutti a Vercelli - precisa Corsaro -. La parte più difficile è la procedura del concordato in corso: si percepisce la volontà di mantere una prospettiva, ma bisogna fare i conti con le esigenze delle procedure giudiziarie.

L'Amministrazione si è messa e si mette a piena disposizione per quanto di sua competenza, anche con proposte concrete con riferimento agli insediamenti industriali per la permanenza del marchio storico, anche proponendo agevolazioni tariffarie e fiscali. Ci stiamo battendo tutti, l'Amministrazione, la proprietà e i sindacati per conservare la società a Vercelli, cercare una ripresa ed evitare gli aspetti più dolorosi, conseguenti la procedura giudiziaria".

Sul tema interviene anche il consigliere regionale, Alessandro Stecco, esprimendo vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, "ma soprattutto l'impegno di lavorare assieme al sindaco e all'amministrazione comunale, provinciale e regionale, perchè sia fatto il massimo possibile".