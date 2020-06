Tiramani a muso duro: "Tutti riaprono e la banca resta chiusa: è inaccettabile"

Mentre il cammino dell’Italia intera, seppure faticosamente, si è riavviato, a Quarona c’è una situazione che non si sblocca da oltre tre mesi: gli uffici della BPM in centro paese continuano a tenere chiusi i battenti, nonostante le lamentele e le preghiere dei cittadini e la protesta vibrante del sindaco Francesco Pietrasanta, che si è rivolto a più sedi per richiamare attenzione su questo disservizio ormai inspiegabile.

leggi anche: "RIAPRITE IL BANCO BPM"

Nella querelle interviene duramente il deputato Paolo Tiramani, che ritiene la situazione venutasi a creare ormai inaccettabile: «Se all’inizio le argomentazioni legate alla tutela della salute dei dipendenti potevano avere un significato, oggi sono assolutamente anacronistiche. Ovunque sono ripartite tutte le tipologie di attività, dunque anche BPM deve tornare a fornire il servizio ai cittadini: a Quarona so che ci sono all’incirca 800 conti correnti aperti presso questa banca, considerando che in paese ci sono 1800 famiglie, parliamo di numeri davvero alti – dice Tiramani – di questi molti sono anziani. Per loro il problema è particolarmente grave, dunque la chiusura degli uffici ha un peso sociale molto elevato».

Tiramani apprezza molto l’impegno del sindaco Pietrasanta, che ha avuto cura di attivare un servizio a spese del Comune per far accompagnare gli anziani nella filiale di Borgosesia: «Il Sindaco ha fatto tutto il possibile, confidando in una collaborazione da parte di BPM che invece non c’è stata; adesso – dice ancora il Deputato - non ci sono più scuse: invito formalmente la Banca a riaprire lo sportello, altrimenti suggerisco a tutti i correntisti di procedere con la chiusura dei conti e provvedere a trasferire tutti i depositi presso altre banche. Non è pensabile che, soprattutto in un frangente difficile come quello che stiamo attraversando, la Banca rimanga indifferente alle esigenze della popolazione e non dia risposte precise circa le previsioni di riapertura. O BPM riapre, oppure saranno i cittadini ad abbandonarla».