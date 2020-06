"Riaprite la filiale BPM di Quarona: è un servizio per tutto il territorio"

C'è un nuovo alleato nella battaglia condotta dal Comune di Quarona per ottenere la riapertura della filiale del Banco BPM chiuso dall'inizio dell'emergenza e, al momento, non ancora riaperto.

“E' giusto e doveroso garantire la sicurezza ai dipendenti - dice il presidente - ma invito la Banca a riflettere sulle situazioni di disagio che sta continuando a creare alla clientela. Una condizione oggi, non più giustificata, tra l’altro, da imposizioni ministeriali o regionali. Occorre capire - prosegue Botta - che, nei piccoli centri, la banca, così come la posta o la farmacia, rientra tra i cosiddetti servizi essenziali per la comunità. Parliamo di territori dove, tra l’altro, abitano molti anziani abituati, in seguito all’accredito delle pensioni, a ritirare il contante allo sportello."