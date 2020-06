Vigili del Fuoco al lavoro per una pianta pericolante

Il maltempo, che ha duramente colpito nel vicino biellese, ha lasciato qualche conseguenza anche in provincia. Poco dopo le 11 una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta a Roasio, in strada Vellana, per una pianta pericolante. Sul poso, alla presenza del personale ufficio tecnico comunale, i Vigili del Fuoco hanno tagliato la pianta e messo in sicurezza l'area.