Sotto l'occhio della videocamera, ruba le sedie del dehors

Sotto l'occhio della telecamera di sorveglianza, ruba le sedie del dehors della pizzeria, ordinatamene impilate e assicurate accanto al muro di corso Gastaldi dove i titolari dell'Acquapazza hanno creato uno spazio esterno per i clienti.

Il furto, ripreso dalla videosorveglianza, è stato denunciato ma intanto, debitamente oscurate, le immagini sono state pubblicate sui social suscitando, naturalmente, commenti indignati. "Io oscuro il tuo volto, ma le telecamere, mi spiace per te, l’hanno impresso benissimo, mentre rubavi le nostre sedie! Quindi, scatta la denuncia. Magari questa notte ti ravvedi e le vai a rimettere dove le hai prese: vergognati!" hanno scritto i titolari del locale raccogliendo la solidarietà di amici e clienti.

Il post, per altro, ha anche dato lo spunto ad altri vercellesi per raccontare esperienze analoghe: qualcuno ha ricordato l'albero di Natale sistemato all'esterno del negozio e immediatamente depredato di addobbi e decorazioni; un altro vercellese ha raccontato delle piante ornamentali sistemate per abbellire un angolino di città e più volte sparite o danneggiate.