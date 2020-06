"Abbiamo recuperato le nostre sedie: e tutti ci avete dato una mano"

Non le ha riportate chi le aveva rubate, come auspicava nel suo post la titolare del locale. Ma le sedie sottratte la scorsa notte dal dehors della pizzeria Acquapazza di corso Gastaldi sono comunque state ritrovate e recuperate. Erano state abbandonate, diligentemente impilate, accanto a un'isola ecologica.

Dopo che per tutto il giorno il post dei titolari del locale, corredato di foto opportunamente schermata del ladro in azione, ha fatto il giro del web e che la notizia era stata ripresa dai giornali, qualcuno ha fatto sapere dove ritrovare la refurtiva.

"Abbiamo ritrovato le nostre sedie - fanno sapere in serata i titolari -: grazie alla Polizia di Stato di Vercelli che ci ha assistito nel recupero; alle testate giornalistiche che hanno dato risonanza al fatto, e a tutti voi che con le vostre condivisioni e commenti sicuramente avete reso possibile il ritrovamento. Mai come in questo caso Facebook è stato utile".