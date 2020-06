Festeggiamenti per Sant'Antonio da Padova

Dalla prossima settimana, a Vercelli (in via Restano) come a Padova, festeggiamenti in onore di Sant'Antonio. Ecco le locandine con gli appuntamenti

Il saluto da Don Augusto Scavarda, parroco della Chiesa di S. Antonio del Rione Isola a Vercelli: "Quest’anno la tradizionale festa dedicata al nostro Santo si svolgerà in un modo un po' diverso dal solito considerata l’emergenza che stiamo attraversando. Con gli appuntamenti programmati saremo comunque vicini a tutti quanti seppur osservando gli opportuni accorgimenti. Vi aspetto numerosi!"