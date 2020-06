Riapre il Mac: ingressi in sicurezza e laboratori... virtuali

Da domenica 7 giugno, in concomitanza della prima domenica del mese a ingresso gratuito, riapre il MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli “L. Bruzza” e riprende con i suoi consueti orari dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Anche il MAC, come già il Museo Leone, nel massimo della sicurezza e del rispetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria, si potrà visitare liberamente, anche se i flussi saranno contingentati ed è pertanto gradita la prenotazione. L’ingresso sarà consentito indossando la mascherina e nel rispetto delle distanze di sicurezza; il personale del Museo sarà comunque a disposizione per rendere confortevole e sicura la visita e fornire tutte le indicazioni necessarie. Predisposti anche erogatori a colonna per l’igiene delle mani.

Nel corso degli ultimi tre mesi il Mac ha comunque operato “da remoto”, continuando a tenere compagnia a tutti gli amici con le sue rubriche on line diffuse via facebook con l’hashtag #iorestoacasa. Altra iniziativa di successo il concorso a premi #iorestoindomus che ha coinvolto tantissimi bambini e ragazzi orfani delle consuete attività didattiche in museo, tanto con la scuola quanto con la famiglia. Inoltre, anche per il 2020, la settimana dal 15 al 19 giugno, la prima a scuole chiuse, i Servizi Educativi avevano programmato la terza edizione di “Vercellae da… Romani”, le mattinate dedicate ad un pubblico dai 6 ai 12 anni per fare un salto indietro nel tempo nella Vercelli di 2000 anni fa attraverso laboratori, sperimentazioni, rievocazioni e giochi. Ma, nonostante l’emergenza sanitaria abbia costretto ad annullare l’appuntamento, la “Vercellae da Romani” sarà proposta in una versione virtuale che ogni giorno, dal 15 al 19 giugno, terrà compagnia con divertenti attività per giocare e scoprire sempre nuove curiosità sugli antichi abitanti di Vercelli.

Per prenotare la vista al MAC o anche solo per informazioni su orari e modalità si può scrivere alla mail macvercelli@gmail.com o telefonare allo 0161 649306 (durante i giorni e gli orari di apertura del Museo). Tutte le informazioni necessarie saranno anche disponibili sulla pagina Facebook MAC – Museo Archeologico Città di Vercelli “Luigi Bruzza”.