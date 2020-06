Auto distrutta, ma per fortuna nessuna persona coinvolta, mercoledì mattina, a Livorno Ferraris, dove, poco prima delle 8m è andata a fuoco un'auto alimentata a Gpl.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è uscita per domare l'incendio scoppiato in via Conti della Rocchetta angolo via Mario Rosa.

L'intervento è valso allo spegnimento della vettura e alla messa in sicurezza della stessa. Non ci sono stati feriti.