Crescentino non rinuncia alla patronale: domenica la messa sul sagrato della chiesa

Una festa simbolica per non lasciare la città priva della sua patronale. Domenica prossima, 7 giugno, si terranno, in forma ridotta, le celebrazioni per la festa patronale di San Crescentino.

"Il particolare momento storico non ci permette di festeggiare come prevede la nostra tradizione, ma vogliamo comunque stringerci intorno a San Crescentino per la celebrazione religiosa in suo onore", fanno sapere dal Comune.

E così, alle 10 sul sagrato della chiesa parrocchiale verrà celebrata la Santa Messa e l’urna con le spoglie di San Crescentino sarà esposta alla venerazione dei fedeli. Parteciperanno le autorità civili di Crescentino e di Vische, le associazioni crescentinesi con i loro labari, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed i ragazzi della leva del 2002.

Le persone potranno seguire la funzione religiosa in piazza Vische, indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Sarà comunque garantita la diretta sui canali social della Parrocchia e della Città di Crescentino.

Al termine della Messa, l’urna con le spoglie di San Crescentino sarà riposta nel sacello dove rimarrà custodita per tutto l’anno. In caso di cattivo tempo la Messa sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale