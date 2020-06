Cerimonia alla Caserma Scalise per ricordare il 74° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Diversamente da tutti gli altri anni, a causa dell'emergenza sanitaria, la giornata si caratterizza per alcuni momenti simbolici: l'alzabandiera alla Caserma, piazza Cavour imbandierata a festa e, in serata, la facciata della basilica di Sant'Andrea illuminata dal Tricolore.