"Burocrazia zero e potere ai sindaci": flash mob contro il Governo

E' stato ospitato un via Veneto il flash mob contro il Governo, organizzato dalla Lega in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte.

Una trentina i partecipanti - così come era stato concodato con la Questura - tra i quali il parlamentare Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, e il consigliere regionale Alessandro Stecco.

Distanziati e con mascherina, i partecipanti alla protesta hanno esposto cartelli con slogan come “Burocrazia zero e poteri ai sindaci” a “Aiuti veri per commercianti, artigiani e partite Iva”.