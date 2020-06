Si perdono tra i sentieri al Mombarone

Si smarriscono in montagna e non riescono a trovare la strada per tornare a casa. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 2 giugno, nei pressi del Mombarone in Valle Elvo. I due malcapitati sono però riusciti a lanciare l'allarme e sono stati recuperati dal Drago dei Vigili del Fuoco che li ha elitrasportati nelle vicinanze della loro macchina. Nessuno dei due avrebbe riportato ferite.