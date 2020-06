"Costruiamo insieme la ripresa": 2 Giugno, il messaggio di Corsaro

Così il presidente di Anci Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, a margine della cerimonia svoltasi alla Caserma Scalise di Vercelli, in occasione del 74° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Nel capoluogo eusebiano, come in altre località italiane, la Festa della Repubblica si è svolta a porte chiuse, mentre la centralissima Piazza Cavour - cornice storica delle celebrazioni del 2 Giugno - è stata comunque imbandierata a festa per l'occasione. In serata, la basilica di Sant'Andrea sarà illuminata con il tricolore.