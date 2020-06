Nova Coop: dai dipendenti 62mila 382 euro alla Croce Rossa

Nel mese di aprile i dipendenti di Nova Coop, hanno scelto di donare, su base volontaria, l’equivalente economico di un’ora di lavoro alla lotta al Covid 19 come gesto di solidarietà per contribuire attivamente agli sforzi per il contrasto dell’epidemia. La somma così raccolta grazie al contributo di 2.651 lavoratori, pari al 57% della forza lavoro della cooperativa, è poi stata raddoppiata da Nova Coop, raggiungendo l’importo complessivo di 62mila 382 euro.

L’intera somma è stata devoluta al Comitato regionale della Croce Rossa del Piemonte in riconoscimento e a supporto dello straordinario impegno affrontato dall’associazione su tutto il territorio regionale per garantire il soccorso in emergenza alle persone colpite dal virus e molte attività che rientrano nel progetto “Il tempo della gentilezza” della CRI, volto a supportare le persone più fragili con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. La consegna dell'assegno è avvenuta all’Ipercoop di Torino, con il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive e da una rappresentanza dei dipendenti della cooperativa al presidente regionale della CRI Vittorio Ferrero.

In provincia di Vercelli hanno aderito alla raccolta 278 dipendenti della sede centrale di Vercelli e dei punti vendita di Vercelli, Trino, Santhià e Borgosesia.

Racconta Isabelle S., dipendente della sede centrale di Vercelli: «Durante questa emergenza sono entrata a far parte dei volontari temporanei della Croce Rossa, un progetto che più volte nella vita avevo rimandato perché assorbita dall’eterna corsa delle nostre giornate. Ho preso delle ore di permesso e dedicato il mio tempo serale a consegnare spese, medicinali e ogni forma di aiuto a chi ne aveva bisogno, toccando con mano il valore della cooperazione, della solidarietà e sentendomi parte di qualche cosa di utile».