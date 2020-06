Debutta Immuni (in sole 4 regioni) e gli hacker hanno già creato il virus

Attenzione alla mail sulla App Immuni che nasconde, in realtà un virus informatico. Nella giornata del primo giugno debutta - ma esclusivamente in Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia - la App governativa sui tracciamenti di persone positiva al Covid19 e gli hacker la hanno già presa di mira.

Migliaia di italiani stanno così ricevendo una mail che invita a cliccare su un fantomatico sito della Federazione Ordini dei Farmacisti italiani per scaricare la app Immuni. Il sito in questione è falso e in realtà chi clicca sul link scarica il virus informatico FuckUnicorn che diffonde un ransomware che consente di bloccare i dispositivi come telefoni cellulari o computer e di chiedere un riscatto per sbloccarli, rigorosamente in bitcoin.

A lanciare l'allarme è Agid-Cert, la struttura governativa che si occupa di cybersicurezza.