Covid19: studio del San Raffaele rileva una minor concentrazione virale nei tamponi

Ma il Covid19 sta scomparendo come ha sostenuto Zangrillo nella sua (tanto contestata) affermazione che, da domenica, è oggetto di polemica e dibattito?

“Al del fatto che in medicina non c'è nulla di bianco o di nero, resta il fatto che stiamo assistendo a una importante riduzione dei casi – è il commento del professor Ferruccio Fazio coordinatore della task force piemontese sollecitato sul tema nel corso della conferenza stampa della Regione -. Lo studio cui si riferisce il professor Zangrillo è uno studio fatto del professor Clementi del San Raffaele di Milano, che ha preso in esame la quantità di virus presente nei tamponi dei pazienti di aprile e dei pazienti di maggio. Il dato raccolto non ha a che vedere con l'analisi genomica del virus, che è invariata, ma col fatto che, dopo essere stato parecchio nell'uomo, questo virus manifesta una minore concentrazione nei tamponi rispetto a quanto avveniva un mese fa. Naturalmente – ha spiegato ancora Fazio - questi sono dati preliminari che vanno verificati ma se resteranno così ci daranno una buona speranza perché ci diranno che potrebbe diventare meno probabile la seconda ondata di cui si parla per ottobre. Sono dati non definitivi, parziali, rilevati su 300 pazienti ma ottenuti da un gruppo di ricerca molto serio. Chiediamoci perché sta avvenendo tutto questo? Grazie al distanziamento interpersonale e grazie ai dispositivi di protezione individuale. Il fatto che virus stia perdendo potenza nella sua trasmissione ci dovrebbe indurre, dunque, a mantenere le buone pratiche che ci hanno portato fin qui”.