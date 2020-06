"Pala Pregnolato chiuso e senza gestore: il Comune che fa?'"

E' trascorso un mese dalla scadenza del contratto di gestione del Pala Pregnolato, il palazzetto dello Sport del Rione Isola dove si svolgono le gare di hockey e dove, da anni, la società Skating Vercelli aveva svolto le proprie attività sportive.

"L'impianto è senza gestore" fanno rilevare, in un'interrogazione, i consiglieri Roberto Scheda, Paolo Campominosi e Andrea Conte della lista "Voltiamo Pagina".

"Il Pala Pregnolato ricopre un ruolo chiave per lo sport cittadino - fanno rilevare i tre consiglieri comunali - ma l'affidamento del palazzetto alla società Skating Vercelli, che ha gestito la struttura negli ultimi 13 anni, è scaduto il 30 aprile 2020, lasciando l'impianto senza gestore".

Il palazzetto, tra l'altro, necessita di interventi molto importanti: già nei mesi scorsi erano state emesse pesati limitazioni su capienza e presenza di persone in pista (tanto che non era stato nemmeno possibile celebrare la tradizionale messa di Natale del Rione), ed è prevedibile che le norme di sicurezza collegate al Covid19 portino a ulteriori limitazioni.

"L'inizio della stagione sportiva di Hockey 2020/2021 è ormai alle porte - scrivono i consiglieri comunali - e le migliorie da apportare all'impianto per l'adeguamento alle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 richiederanno tempo e investimenti economici: chiediamo dunque quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale in relazione al Pala Pregnolato".

"Siamo contrariati - concludono Scheda, Campominosi e Conte - ma non stupiti visto il passo lento con cui avanza questa Amministrazione, del fatto che a pochi mesi dall'inizio della stagione 2020/2021 di Hockey e della auspicabile ripresa delle attività sportive in genere per il mese di settembre, il Comune non abbia ancora attivato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Palazzetto".