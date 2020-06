Tragedia a Scopa, perde la vita nelle acque del fiume

Sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Scopa, le cause della tragedia che si è consumata nel pomeriggio di lunedì 1 giugno, quando un anziano di 87 anni ha perso la vita nelle acque del fiume Sesia.

leggi anche: RINVENUTO UN CADAVERE NELLE ACQUE DEL FIUME SESIA

Il dramma si è consumato intorno alle 15, e per i soccorsi, è giunta in località Ponte Piana una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo. L'anziano, soccorso da alcuni passanti era stato portato a riva e un volontario del 118, non in servizio, stava effettuando il massaggio cardiaco nel tentativo di soccorrerlo. All'arrivo, i Vigili del Fuoco hanno tentato con manovre di Tpss di rianimare l'anziano, purtroppo inutilmente. Sul posto sono poi intervenuti l'elicottero del 118, il cui medico ha constatato il decesso dell'uomo e il personale del Soccorso Alpino.