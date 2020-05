"No al rifinanziamento dei buoni spesa: scelta inspiegabile"

Egregio direttore,

con rammarico, la Minoranza consiliare comunica che il sindaco Cappuccio ha rifiutato la nostra proposta di rifinanziare i buoni spesa del progetto “Solidarietà Alimentare” per i cittadini santhiatesi e per i nuclei familiari con bimbi a carico in difficoltà economica, che in un momento drammatico di grave crisi causata dall’emergenza sanitaria Covid 19 appariva per noi necessario.

Sono purtroppo molti i nuclei familiari che si sono rivolti alla Minoranza consiliare per chiedere aiuto, di fronte ad una crisi senza precedenti che sta lasciando sul lastrico famiglie che non avevano mai richiesto prima alcun sussidio.

La distribuzione dei buoni spesa è un importante sostegno ai cittadini in difficoltà, almeno per qualche mese ancora successivo all’emergenza Covid 19 e non possono di certo bastare i 45.000 euro versati dallo Stato nelle casse comunali per fare fronte ad una crisi sociale senza precedenti: dal momento che molti Comuni vercellesi hanno incrementato i buoni spesa con fondi comunali, data l’emergenza eccezionale che stiamo vivendo, non comprendiamo come mai non possa farlo anche il Comune di Santhià.

L’enorme lavoro svolto dal Consorzio Cisas, dalla Caritas, dal Banco Solidale, organi dei quali la città di Santhià non può che essere fiera e riconoscente, non può essere sufficiente in un momento così drammatico.

Abbiamo proposto tre differenti strategie al fine di rifinanziare i buoni spesa per i cittadini in crisi economica, possibilità che naturalmente vige tuttora: utilizzare il Fondo di Riserva del Comune di Santhià, aprire un nuovo capitolo di spesa da rendere disponibile attraverso variazione di bilancio, fruire di una quota prelevata dal Bilancio Comunale tramite Delibera di Giunta Comunale.

Purtroppo, la proposta non è stata accolta e ci è stato comunicato che i buoni spesa sono stati consegnati interamente entro domenica 17 maggio e che ad oggi le disponibilità sono esaurite.

Al fine di vigilare correttamente sulle modalità di erogazione dei buoni spesa ai cittadini da parte del Comune di Santhià, la Minoranza consiliare effettuerà nei prossimi giorni una nuova richiesta di Accesso agli Atti.

Ringraziamo cordialmente per l’attenzione fornitaci; se avremo novità, le comunicheremo immediatamente ai cittadini.