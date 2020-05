Al via i lavori: lunedì chiude il ponte di Doccio

Lunedì 1 giugno, dalle 6, il viadotto di Doccio a Quarona sulla SP299 chiude al traffico per 10 giorni per consentire i lavori di impermeabilizzazione, rifacimento dei giunti di dilatazione e stesura di nuovo asfalto.

Per raggiungere Varallo o Borgosesia sarà possibile percorrere la SP105 transitando per Locarno o la SP8 attraversando l’abitato di Quarona.

“Lunedì, alle 9, sarò presente all’avvio dei lavori insieme al sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta - dice il presidente della Provincia Eraldo Botta. Si tratta di un intervento molto importante, che il viadotto necessita da anni e che, per mancanza di fondi, non si è mai riusciti a programmare”.

Soddisfazione anche per il sindaco di Quarona: “Il viadotto aveva un gran bisogno di queste opere. Grazie al presidente per l’attenzione che da subito ha posto sul tema e per lo spirito di condivisione che mette in tutte le scelte che riguardano il nostro territorio”, aggiunge Pietrasanta.