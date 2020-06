Cilavegna: in preda ai fumi dell'alcol minaccia i genitori con un coltello

Nella serata di venerdì 29 maggio, i carabinieri della stazione di San Giorgio Lomellina, sono intervenuti a Cilavegna al termine di una brutta lite avvenuta in un’abitazione della cittadina.

Poco prima infatti, il figlio trentanovenne di una coppia del posto, in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche e brandendo un coltello avente una lama di 15 cm, aveva minacciato di morte i propri genitori all’interno della loro abitazione, posta al piano inferiore del domicilio del predetto.

I militari, dopo aver valutato i fatti accaduti e la situazione, che non prospettava più al momento un pericolo immediato, hanno provveduto a sequestrare il coltello utilizzato dall’uomo, che è stato stamani deferito in stato di libertà per i reati di minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere.