Villaggio Operaio Cravo: rifatti coperture ed esterni. Nel 2021 ultimo lotto di lavori

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori al Lotto 5 dell’ex Villaggio Operaio Cravo, a Borgosesia, che avevano preso il via a fine settembre: «Abbiamo rifatto il tetto e ristrutturato completamente la parte esterna – spiega il consigliere con delega all’Edilizia popolare, Francesco Nunziata – oltre ad avere ritinteggiato gli stabili, con una spesa di 59mila 700 euro. I lavori sono stati seguiti dall’amministratore Cesare Balma – continua Nunziata – con il quale abbiamo già previsto di completare l’intervento sull’intero villaggio, effettuando le stesse opere sull’ultimo lotto, che sarà interessato dai lavori il prossimo anno».

Presto il Comune interverrà anche sulle aree esterne dell’ex Villaggio Cravo: «Con l’altro amministratore del complesso, Matteo Gaudio, stiamo progettando una nuova illuminazione, con riqualificazione energetica – spiega ancora Nunziata – sostituiremo infatti tutti i punti luce con lampadine a led, ottenendo così il duplice risultato di fornire una illuminazione migliore ed ottenere un risparmio per il Comune, quantificabile in circa 3mila euro all’anno. A breve, sempre a cura di Gaudio, verrà anche potenziato il sistema di videosorveglianza, allo scopo – sottolinea Nunziata – di garantire la sicurezza dei residenti e di tenere sotto controllo tutta la zona “h24”».

Un altro fronte d’impegno, per il quale sono già stati stanziati 25mila euro, riguarda gli infissi, come spiega ancora Nunziata: «Entrambi gli amministratori del Villaggio sono già impegnati su questo fronte, diversi infissi sono ormai molto vecchi, quindi occorre sostituirli sia per ragioni funzionali che per il decoro delle abitazioni: l’intervento è già stato avviato. In questi giorni inoltre – conclude il consigliere – si procede al taglio dell’erba ed alla pulizia dell’intera area».