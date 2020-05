Masserano, dopo l'incidente non trovano l'accordo

Ci sono stati solo danni ai mezzi nell'incidente accaduto ieri sera, 29 maggio, in via Roma a Masserano. A scontrarsi una Fiat Grande Punto condotta da una 78enne e una Mazda alla cui guida c'era un donna di 60 anni. Non riuscendo ad accordarsi, è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. Nessuna delle due conducenti ha riportato ferite. Effettuati i controlli del caso, la strada è stata ripulita dagli addetti di Sicurezza e Ambiente.