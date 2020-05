Fragapane: "Al lavoro per costruire proposte concrete per la città"

Riceviamo e pubblichiamo.

Diventare capogruppo dei rappresentanti del Partito Democratico in Consiglio comunale è una responsabilità e un privilegio, che nel contesto in cui ci troviamo diventa ancor più rilevante.

Un ringraziamento sincero va a Maura Forte per quanto fatto e per quanto continuerà a fare per questa città, che ha amministrato senza risparmiarsi per cinque anni da sindaco e che continuerà sicuramente a servire con abnegazione nel corso del mandato. Credo sia anche bello sottolineare che questo passaggio politico sia anche quello tra un ex alunno e la sua ex professoressa di Chimica, che quasi dieci anni fa, avendo notato il mio interesse per la politica, terminata la scuola mi propose di iniziare a seguire le attività del Partito Democratico, per poi chiedermi di supportarla nella sua prima campagna elettorale da candidato sindaco.

Un ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali del Partito Democratico, farò il possibile per ripagare la loro fiducia e fare sintesi, valorizzando il lavoro di un gruppo di grande esperienza e qualità, che dimostra con questa scelta che dare fiducia ai giovani non è solo un concetto astratto da ribadire per compiacerli, ma un'azione che può essere concretamente applicata, anche in politica.

Un ringraziamento sincero lo faccio al Partito Democratico, che è sempre stato presente, soprattutto in questo momento particolare per la nostra città, che sta affrontando quella che è la più grande crisi dal dopoguerra. Non posso dimenticare i ragazzi dei Giovani Democratici, di cui in questo caso rappresento ormai l'anziano del gruppo, il cui contributo e la cui visione sarà importantissima anche e soprattutto in questa fase.

Non ultimo riprendo quanto già detto nel mio intervento al primo consiglio comunale, ringraziando gli elettori vercellesi che ci hanno permesso di rappresentarli in quest’aula.

I prossimi mesi sarà importante continuare a costruire proposte concrete e condivise, continuando a collaborare con i gruppi di minoranza per dare risposte ai cittadini in un periodo così complesso, vigilando attentamente sull’operato dell’Amministrazione e provando a convincere la maggioranza nel merito delle proposte che faremo, perché, soprattutto in questo momento, la città può solo trarre vantaggio dall’ascolto delle idee altrui.