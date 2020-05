Riaprono i parchi gioco: "I bambini devono poter giocare in sicurezza"

Da lunedì 1° giugno riapriranno i parchi gioco di Gattinara.

In questi giorni è in corso la pulizia di tutte le aree, in ottemperanza alle disposizioni del Governo e della Regione.

«I parchi gioco rappresentano un aspetto importante per la nostra città – commenta il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione – per questo non appena è stato possibile ci siamo attivati subito per capire le modalità migliori per rendere fruibili le aree gioco nei parchi. Abbiamo scelto di adoperarci per aprire in sicurezza, effettuando una pulizia quotidiana. È, infatti, giusto che i nostri bambini possano fruire di questo tipo di svago all’aria aperta. Dopo mesi di lockdown è fondamentale fare il possibile perché i cittadini possano tornare a godere degli spazi pubblici in completa sicurezza, e ci siamo molto adoperati in tal senso, consapevoli che per molte famiglie le aree gioco sono importanti e lo sono ancora di più in questo periodo in cui le scuole sono chiuse ed è complesso individuare forme di svago per i ragazzi».