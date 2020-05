Fontanetto Po: negativi al tampone ospiti e personale di Palazzo Caligaris

Il Coronavirus è rimasto ben lontano dagli anziani di Palazzo Caligaris. Lo si poteva intuire dalle condizioni generali di salute degli ospiti della struttura fontanettese e, nei giorni scorsi, lo si è certificato con l'arrivo degli esiti dei tamponi. Tutti gli ospiti e tutti gli operatori della struttura, gestita da Punto Service, sono risultati negativi al tampone.

"Una bella notizia - ha commentato sui social il sindaco Claudia Demarchi dando la notizia ai concittadini -. Quando all' inizio di marzo avevo condiviso con la direttrice della struttura la sofferta decisione di chiudere la casa di riposo alle visite esterne eravamo consapevoli che dovevamo scegliere tra proteggere al meglio la salute degli ospiti e il loro diritto di ricevere le visite dei propri cari".

Una decisione sofferta ma che è stata premiata dai risultati: "Di fronte a quanto purtroppo è successo in tante Rsa la nostra scelta è stata premiata - commenta Demarchi -. Un grandissimo grazie va agli operatori e ai responsabili della Punto Service che hanno affrontato questi mesi difficili con grande senso di responsabilità. Un grazie anche ai familiari, che hanno preso atto della situazione, e un abbraccio fortissimo va agli ospiti che si sono ben adattati a questo periodo in cui forse hanno sentito maggiormente la solitudine. Dobbiamo continuare con molta prudenza perché il sollievo di oggi rimanga anche in futuro".

Intanto, in paese, non c'è più alcun caso di positività. Un'altra buona notizia dopo giorni di preoccupazione e fatica.