Giovani artisti al servizio dell'ambiente: l'iniziativa del Comune di Trino

"Forza ragazzi diamo una nota di colore al nostro Centro per la raccolta differenziata!". L'invito arriva dal Comune di Trino che promuove l’iniziativa “Artista green”; nata da un’idea di Luciano Minchilli e sviluppata con l’assessore Giulia Rotondo, per sviluppare la fantasia creativa dei bambini e sensibilizzarli su un tema importante quale la cura dell’ambiente.

"Il progetto - si legge in una nota del Comune - è destinato ai bambini di materne ed elementari e prevede la realizzazione di 20 cartelloni, a tema, da posizionare sopra altrettanti contenitori di rifiuti al Cerd di Trino. I 20 cartelloni dovranno riportare in alto e in bella vista una delle seguenti scritte, che andranno a indicare il materiale da conferire: frigoriferi; imballi di plastica; vetro; verde, sfalci e potature; inerti; legno; indifferenziata; ingombranti; apparecchi elettronici; ferro - metalli; lavatrici e fornelli; lampadine neon; batterie auto; pile; latte di vernice; plastica rigida; televisori; abiti; oli esausti; carta e cartone"



I cartelloni avranno le dimensioni di 100 X 70 centimetri e si è pensato di suddividere ogni singolo cartellone in tre, in tale modo si darà la possibilità a 60 bambini di dar sfogo alle proprie doti artistiche. (Esempio: nel cartellone con la scritta vetro, un bambino potrebbe disegnare un personaggio di Walt disney che tiene in mano una bottiglia, il secondo bambino un personaggio che getta un bicchiere e infine il terzo bambino un personaggio, un bambino o una mamma che getta uno specchio. Questo solo per dare l’idea, ognuno è libero nella scelta).



Un solo bambino si occuperà invece delle scritte in testa al cartellone in modo da mantenere l’uniformità dei caratteri, che dovranno essere di uguale grandezza per ogni singolo cartellone seppur di colori diversi.



"Grazie alla generosità di alcuni benefattori - spiegano dal Comune - oltre ai cartelloni il Comune è riuscito ad acquistare 720 pennarelli, che verranno suddivisi tra i 60 artisti in erba, 12 pennarelli di colore diverso ciascuno".



I ragazzi di nazionalità non italiana potranno arricchire il loro disegno con la scritta del rifiuto nella propria lingua.



Chi si vuole mettere in gioco e lasciare il propio segno può telefonare al 328 7459133, prenotare il materiale indicando il tema scelto per il cartellone.



Tre bambini si possono prenotare per lo stesso tema, i primi che si prenoteranno potranno scegliere, man mano poi ci si accontenterà di ciò che rimane. È possibile prenotarsi entro il mese di luglio 2020.