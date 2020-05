"Poste aperte solo al mattino: così non va. Le persone fanno coda e non ottengono servizi"

Troppe segnalazioni di lunghe code davanti alle Poste, troppe lamentele di cittadini che non possono più prendere appuntamento con la app, quindi fanno la fila… ma poi spesso non riescono ad espletare le pratiche di cui necessitavano: il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, si mette al computer e scrive una lettera alla sede locale di Poste Italiane per chiedere maggior disponibilità verso l’utenza.

Sui social l'immagine della coda di sabato mattina ha dato il via a una lunga serie di segnalazioni: anche perché non si tratta di un episodio isolato ma, secondo molti cittadini, della quotidianità che i borgosesiani sono costretti ad affrontare per andare in Posta.

La Fase 2, per molti servizi essenziali per i cittadini, decolla un po' troppo lentamente: per una cittadina come Borgosesia avere le Poste aperte solo fino alle 13,35 e la mancata possibilità di fissare appuntamenti sta diventando un vero problema. «Inevitabilmente si crea assembramento davanti all’ingresso – commenta il sindaco – perché la gente cerca di arrivare il prima possibile e poi non se ne va nella speranza di riuscire a entrare. Alla fine molti devono tornare a casa senza essere riusciti a fare ciò che dovevano e, soprattutto, temo che le file vadano a contrastare l’esigenza di distanziamento sociale connessa all’emergenza sanitaria ancora in atto. Così non va: è necessario trovare una soluzione».

Le considerazioni del sindaco si traducono in un invito garbato ma fermo alla direzione: «Comprendo la difficoltà del momento – dice Tiramani – ma auspico che le Poste si attivino rapidamente per venire incontro alle necessità dei cittadini: è necessario che consentano loro di fissare appuntamenti oppure amplino l’orario di apertura al pubblico. Mi auguro davvero – conclude il sindaco - che le Poste si dimostrino disponibili alla collaborazione: l’attuale situazione non è più tollerabile».