Borgosesia, centro estivo dal 15 giugno al 15 settembre: "Tra pochi giorni le indicazioni alle famiglie"

Centro estivo dal 15 giugno al 15 settembre a Borgosesia (ma anche in altri centri della valle) per garantire ai genitori che quest'anno potrebbero dover restare in città di avere un luogo sicuro in cui lasciare i propri figli. Ma anche per offrire ai bambini - che con il lockdwn hanno perso la scuola - il gusto di riscoprire la socialità e i momenti di vita in comune. Numerose fabbriche del territorio valsesiano, chiuse per l'emergenza Covid19, quest'anno non faranno la tradizionale sospensione del mese di agosto per recuperare le commesse congelate nel corso dell'emergenza e, di conseguenza, anche il Comune si attrezza per rispondere ai servizi dei cittadini.

La macchina organizzativa è a uno stadio già molto avanzato: si stanno curando gli ultimi dettagli per poter poi fornire alle famiglie tutte le indicazioni e le informazioni del caso. A seguire le fasi organizzative sono la vice sindaco Emanuela Buonanno, assessore alle Associazioni, e la consigliera Gianna Poletti, con delega all’istruzione. «Ministero e Regione Piemonte hanno dato chiara indicazione circa la necessità di impiegare, per i centri estivi, scuole e locali già in uso per attività didattica – spiega Gianna Poletti –; perciò ci siamo attivati chiedendo alla direzione scolastica di liberare tutte le aule di tutti i plessi scolastici di Borgosesia, in modo che ci sia possibile predisporre gli spazi nel migliore dei modi, sia in termini di rispetto della normativa che di tutela degli alunni. Seppure con qualche difficoltà, l’istituzione scolastica ci sta dando una mano, e siamo a buon punto".

Sul versante operativo, Poletti precisa che "i gruppi comprenderanno 1 operatore ogni 5 bambini per la scuola dell'infanzia, 1 ogni 7 dai 6 agli 11 anni, e 1 ogni 10 dai 12 anni. I genitori potranno stare tranquilli riguardo al rispetto di tutte le indicazioni anti Covid: ci sarà da parte di tutti la massima attenzione affinché i bambini, pur divertendosi, siano accuratamente protetti dal rischio di contagio».

Insieme al Comune, nell’organizzazione dei centri estivi sarà molto importante la collaborazione delle associazioni del territorio: «Sto prendendo contatti ed effettuando diversi incontri in questi giorni – spiega la vice sindaco, Emanuela Buonanno – nell’ottica di mettere in campo una proposta che possa andare incontro alle esigenze dei bambini, che dopo questo lungo periodo di isolamento hanno bisogno di tornare a vivere la socialità, seppur con tutte le attenzioni del caso. Diverse aziende hanno già annunciato che molto probabilmente non ci sarà la chiusura in agosto, perciò con il sindaco e la giunta abbiamo deciso di fornire l’assistenza per tutto il periodo estivo, senza pause, e stiamo lavorando perché il servizio possa essere erogato a prezzi molto popolari: presto annunceremo tutti i dettagli, con l’auspicio di accogliere tanti bambini e di far trascorrere loro un’estate spensierata, nonostante tutto».

Intanto gli uffici comunali stanno valutando anche le opportunità per il riavvio dei servizi nell’anno scolastico 2020-2021, connesse con i rimborsi per i servizi non usufruiti nei mesi del lockdown. Si tratta di rimborsare alle circa 400 famiglie di Borgosesia interessate, gli importi versati per i servizi dell’anno scolastico in corso.

«Le famiglie che hanno scelto, a ottobre, di versare l’intera quota dei servizi scolastici – spiega Donata Ceruti, responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici – vedranno l’importo degli ultimi tre mesi a scomputo del pagamento del primo trimestre dell’anno scolastico 2020-2021; coloro che invece non usufruiranno più del servizio avranno il rimborso accreditato sul conto corrente. Invieremo a tutti, in tempi brevi, una mail con le indicazioni necessarie: l’entità del rimborso a cui hanno diritto, e le modalità per accedervi. Intanto – continua la funzionaria – abbiamo già pubblicato sul sito del Comune il modulo per l’iscrizione ai servizi scolastici del prossimo anno, chi intende usufruirne, ne deve fare richiesta entro il 30 giugno: questo ci consentirà di organizzare il tutto. Attenderemo poi le indicazioni dal Ministero per fornire tutte le conferme».

«Tanta carne al fuoco – conclude il sindaco Paolo Tiramani –: assessori e consiglieri, insieme al personale degli uffici, stanno lavorando con determinazione per organizzare al meglio l’accoglienza estiva dei nostri ragazzi, e per predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico, anche se ancora non abbiamo indicazioni sulle modalità operative che dovremo seguire».