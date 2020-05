Come combattere il caldo estivo

L’estate è una stagione attesa da tutti ma, al tempo stesso, anche temuta per via del caldo che diventa sempre più insopportabile con il passare degli anni. L’afa e l’umidità possono rendere la vita difficile, specialmente a chi è costretto a passare una parte dell’estate in città per il lavoro o altre cause. Le vacanze si fanno più corte e c’è chi prova qualche partenza intelligente, lo dimostra il fatto che molte città italiane sono ancora piene e si svuotano quasi del tutto solo nella settimana di ferragosto.

Chi resta però deve in qualche modo affrontare il caldo che in alcune regioni raggiunge dei picchi elevati e costringe a correre ai ripari sia all’interno degli uffici o delle abitazioni, sia all’esterno. Vediamo quali sono i metodi e i dispositivi più utilizzati per rinfrescarsi.

Bere molta acqua

Quando uscite di casa per fare una passeggiata o per andare in ufficio portatevi sempre dietro una bottiglietta d’acqua in modo da tenervi idratati. L’umidità e l’afa ci fanno perdere moltissimi liquidi e di conseguenza il nostro corpo si indebolisce gradualmente portando capogiri e fiacca.

L’acqua per questo è molto importante, quindi anche se non siete abituati a bere molto, durante l’estate cercate di farlo il più possibile. Una buona tattica è portare dietro una bottiglietta in modo da poterla riempire alle fontanelle pubbliche e risparmiare.

Indossare l’abbigliamento adatto

È risaputo che i colori scuri assorbono i raggi solari, quindi vestirsi di nero durante l’estate non è proprio una grande idea. L’ideale è indossare abiti chiari realizzati con materiali leggeri, optando il più possibile per il bianco in modo da stare più freschi.

Allo stesso modo, per evitare colpi di sole improvvisi è consigliabile indossare un cappello per proteggere la testa. I colpi di sole arrivano senza alcun segnale causando svenimenti e convulsioni, quindi bisogna stare molto attenti e cercare di proteggersi al meglio. Per quanto riguarda le calzature, quando possibile è meglio usare quelle aperte o delle scarpe molto leggere, magari senza calzino.

Attenzione all’aria condizionata

Il caldo opprimente ci porta istintivamente a cercare il fresco, quindi è normale che dopo una camminata sotto il sole cocente spesso ci si tuffa in un negozio in cerca di aria condizionata. Allo stesso modo, la macchina può essere un ottimo rifugio in quanto si può impostare l’aria al massimo indirizzandola direttamente verso di noi. Bisogna però stare molto attenti, in quanto il corpo può subire uno shock termico e portare malanni come febbre, raffreddore e dolori muscolari.

Passare dal caldo al freddo in pochi secondi non fa bene, per questo se possibile cercate di evitare di entrare nei negozi dove l’aria condizionata è troppo forte. Quando entrate in macchina invece di accendere subito l’aria condizionata, aprite i finestrini per far areare l’interno del veicolo e acclimatarvi.

Ventilatore

Il grande alleato contro il caldo, il ventilatore può dare una leggera sensazione di refrigerio quando si sta in casa. Il vantaggio di questo dispositivo sta nel suo prezzo davvero molto basso che vi permette di acquistarlo senza spendere troppo. Allo stesso modo, i consumi elettrici saranno abbastanza limitati, anche se viene impostato alla velocità massima.

Le performance del ventilatore spesso non sono sufficienti per rinfrescare una stanza di medie o grandi dimensioni, inoltre non fanno altro che muovere aria, quindi se questa è calda si peggioreranno solo le cose. In mancanza d’altro il ventilatore è una buona risorsa nella lotta contro il caldo, inoltre si possono scegliere tra tantissimi modelli che comprendono anche quelli a colonna e quelli a soffitto.

Quelli da soffitto sono una buona soluzione, in quanto distribuiscono l’aria dall’alto e quindi risultano più efficaci dei modelli classici, inoltre possono anche abbellire una stanza, sebbene in alcuni casi possono risultare alquanto ingombranti e difficili da montare. Incuriosiscono i ventilatori più sperimentali, come il modello progettato esclusivamente per i gamer e in grado di emulare il vento ‘virtuale’.

Climatizzatore

Il climatizzatore è il sogno di tutti in quanto è il sistema migliore per rinfrescare gli ambienti con efficacia. Il costi del climatizzatore sono abbastanza alti, per questo bisogna fare un po’ di ricerca tra i vari modelli per trovare quello più adatto con il buon rapporto qualità-prezzo. In generale un buon climatizzatore può rinfrescare una stanza ampia in poco tempo e disporre anche di funzioni per il riscaldamento, quindi utilizzabile tutto l’anno.