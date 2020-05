Test sierologici: "Il mio grazie a volontari e borgosesiani"

I risultati definitivi sono attesi per la giornata di oggi, martedì (quando l'Asl avrà comunicato gli esiti dei tamponi sui casi sospetti), ma intanto la due giorni di test sierologici organizzata dal Comune di Borgosesia in collaborazione con Fondazione Valsesia, Asl 11 e Università del Piemonte Orientale e sotto l’egida di Pierluigi Loro Piana e della sua famiglia, ha conquistato l’attenzione nazionale per l’eccezionalità del protocollo, che prevedeva non solo lo screening sierologico, ma anche l’immediata esecuzione del tampone rino-faringeo nel caso di positività alle IgM.

Intanto, la due giorni organizzata tra sabato e domenica è valsa a Borgosesia l'attenzione di tutta Italia, grazie alla risonanza mediatica ottenuta dall'iniziativa. «Siamo stati sotto l’occhio di tutta la Nazione – conferma il sindaco Paolo Tiramani – e abbiamo dimostrato di essere una città compatta, che può vantare persone stupende come tutti i volontari che in questi due giorni sono stati indispensabili per lo svolgimento delle operazioni, tutti sempre con il sorriso negli occhi e la massima attenzione a compiere il proprio ruolo con serietà. Ringrazio dunque tutti i volontari della Croce Rossa sezione di Borgosesia, a partire dalla presidente Daniela Denicola, l’ANA, la Protezione Civile, gli Scout di Borgosesia e Grignasco, l’Oratorio, il Rotaract, il Soroptimist Club, Igea, Fai Giovani. Tutti coloro che – aggiunge il sindaco - a vario titolo, accomunati da spirito di servizio e generosità, hanno donato il loro tempo e le loro competenze per la riuscita di questo momento di grande valenza civica».

Molti gli attestati di stima e rispetto arrivati al sindaco di Borgosesia da parte del mondo delle Istituzioni: oltre ai complimenti del presidente della Regione, Alberto Cirio, tanti sindaci di altre città si sono rivolti a Paolo Tiramani per conoscere le modalità operative intraprese, nell’ottica di ripetere l’esperienza nelle loro realtà. Tanti anche i cittadini, che sui social e di persona hanno voluto esprimere riconoscenza per l’opportunità avuta, non solo di effettuare il test sierologico ma anche di sapere che, in caso di positività, avrebbero subito potuto essere sottoposti al tampone da parte dell’Asl per avere poi tutta l’assistenza richiesta dalla situazione.

«Rai 1, Rai 2, Rai News 24, Mediaset con diverse trasmissioni ci hanno seguito: non è certamente stata una vetrina fine a se stessa – conclude Tiramani – ma un modo per dimostrare che anche piccole realtà come la nostra possono rappresentare esempi virtuosi laddove valide sinergie di soggetti determinati decidano di scendere in campo per sostenere un’idea: il nostro concittadino Pierluigi Loro Piana è stato per tutti noi una grande risorsa, che con la sua generosità e con l’energia umana che lo caratterizza, ci ha consentito di realizzare qualcosa di grande a favore di tutta la cittadinanza. Voglio anche ringraziare ogni singolo borgosesiano – conclude il sindaco – la percentuale che ha scelto di accostarsi a questo esperimento è stata elevata, segno di consapevolezza e grande senso di responsabilità verso il territorio e i propri concittadini. Abbiamo segnato un momento importante che rimarrà senz’altro nei nostri annali, ora proseguiamo su questa strada, continuando a rispettare le regole, fieri di esseri cittadini di Borgosesia. Grazie a tutti».