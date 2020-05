Borgosesia: 204 persone avevano superato il Covid e non lo sapevano

Erano venuti in contatto con il Covd19, sviluppando gli anticorpi IgG, senza accorgersi di aver superato il temuto virus.

Via via che si completa l'iter del maxi screening sierologico effettuato tra sabato e domenica a Borgosesia emergono dati importanti che saranno approfonditi dagli studi dell'Università, partner del progetto.

"Sono 204 i borgosesiani positivi agli IgG - spiega il sindaco Paolo Tiramani, che ha fortemente voluto l'iniziativa -: sono persone che hanno fatto in precedenza il covid in forma evidentemente lieve o asintomatica e hanno sviluppato gli anticorpi. Si tratta del 3,7% dei soggetti testati". Come era nel protocollo della campagna, tutti sono stati sottoposti al tampone inviato ai laboratori dell'Asl. "I dati relativi ai tamponi effettuati sono ancora parziali, poiché devono essere processati ancora quelli effettuati di domenica pomeriggio - aggiunge Tiramani -. A martedì sera i positivi al covid 19 tutti asintomatici, prontamente posti in quarantena e messi sotto osservazione sono solamente 16".