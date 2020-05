Messa in piazza e preghiera di fine Ramadan: due prove superate

Messa in piazza Roma e preghiera di chiusura del Ramadan al campo di atletica. Sono due momenti di preghiera le prime manifestazioni pubbliche svolte a Santhià dopo la fine del lockdown.

Venerdì mattina, in una piazza Roma allestita appositamente per la cerimonia, cittadini, amministrazione comunale e parroco si sono ritrovati per onorare Santa Rita con la celebrazione della messa e la tradizionale benedizione delle rose. Un'occasione celebrata in forma solenne anche in segno di ringraziamento per la ripresa delle attività. La funzione, cui hanno preso parte cittadini ligi alle disposizioni - tutti con mascherina e ben distanziati sulle sedie sistemate nella piazza - è stato anche un momento di preghiera per quanti sono stati colpiti dalla malattia.

Domenica mattina, nell'area del campo di atletica, la comunità musulmana della zona si è ritrovata per la preghiera di chiusura del Ramadan. Anche in questo caso tutta la cerimonia è stata guidata da rigidi protocolli: rilevamento della temperatura, spazi di preghiera definiti e distanziati, mascherine. E anche in questo caso tutti hanno dimostrato attenzione e rispetto delle regole. Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati 3mila euro che il Centro Islamico di Santhià ha raccolto e devoluto all'Asl Vercelli per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

"La nostra città - spiega il sindaco, Angelo Cappuccio - in questo fine settimana ha visto l'organizzazione di due iniziative statiche molto importanti, importanti perché in periodo di Emergenza Sanitaria le manifestazioni pubbliche devono essere autorizzate dalla Prefettura. E non basta scrivere la data, l'orario, il luogo e il tipo di iniziativa: in periodo di Emergenza Sanitaria bisogna seguire protocolli di sicurezza molto rigidi che riguardano il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi individuali o igienico sanitarie. Possiamo dire che le iniziative sul banco di prova sono state superate agilmente a dimostrazione del fatto che anche in periodo di covid-19 la quotidianità può essere svolta a patto che le regole vengano rispettate. Chi non si uniformerà alle regole con serietà ed attenzione non potrà continuare con noi questo percorso di rispetto per gli altri che si attendono che gli sforzi fatti nei due mesi e mezzo di lockdown non siano stati vani".

Il mio saluto ai nostri concittadini musulmani che proprio questa mattina hanno effettuato la preghiera di augurio al termine del periodo di Ramadan. Un nuovo banco di prova per la nostra città superato agilmente - grazie anche a una attenta preparazione a cura del Centro islamico culturale di Santhià- garantendo a tutti i fruitori la possibilità di culto e allo stesso tempo il rispetto delle regole dell'ultimo dpcm. Infatti l'iniziativa si è tenuta garantendo il distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi individuali ed igienico sanitari come previsto dai protocolli d'intesa tra Governo e Associazioni Islamiche Nazionali. In periodo covid-19 il Centro Islamico di Santhià ha raccolto e devoluto all'ASL Vercelli 3000 Euro.

Buona festa!

Angelo Cappuccio, sindaco di Santhià