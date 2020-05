Borgo d'Ale: messa in ricordo di chi non è stato salutato per l'emergenza

Borgo d'Ale si ritrova nella chiesa parrocchiale per la prima messa festiva post lockdown e, nel rispetto di regole e distanziamento, cerca un po' di normalità.

Nel corso della funzione, celebrata dal parroco, don Carlo Rustichelli, si è pregato per i compaesani morti in questi mesi e che non hanno potuto avere le consuete esequie e il sindaco, Pier Mauro Andorno, ha voluto ricordarli uno a uno, ringraziando i fedeli e i residenti per l'impegno dimostrato in questi mesi.

"Abbiamo ricordato e reso omaggio ai nostri concittadini che, in questi ultimi tre mesi, ci hanno lasciato e non hanno potuto avere le normali giuste esequie: Francesco Bario, Angela Magistrello, Stellina Bertelli, Giovanni Vitagliano, Rita Ballan, Domenica Pastore, Gian Carlo Scantamburlo, Giuseppina Vogliano, Luciano Zorzetto, Giuseppe Santovito, Elsa Andorno - spiega Andorno sui social - e, nell'occasione, ho ringraziato la nostra comunità che, in questo periodo, si è comportata responsabilmente. Una circostanza che, fino ad ora, ha permesso di contenere il contagio. Abbiamo esteso il ringraziamento ai medici, infermieri ed operatori della sanità, primi in campo a combattere contro il contagio e a salvare vite umane; nonché a tutti i volontari e associazioni del nostro paese, ed ai dipendenti del Comune, che hanno collaborato e ancora collaborano con l'Amministrazione Comunale. Grazie anche al nostro parroco per questa prima celebrazione eucaristica e per averci permesso di esprimere, durante la funzione, il nostro pensiero per la Comunità".

L'invito è di continuare a rispettare le regole, con lo stesso impegno dimostrato finora.