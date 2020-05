Le Frecce Tricolori abbracciano Torino: lo spettacolo nel cielo sopra piazza Vittorio [VIDEO]

Torino si ferma, punta il naso all’insù e si lascia andare a un “ooohhh” di stupore. Spettacolo nei cieli del capoluogo piemontese che, intorno alle 15, ha ospitato il passaggio delle Frecce Tricolori.

Tantissime le persone che si sono riversate in piazza Vittorio, via Po, e nel Monte dei Cappuccini per ammirarle, così come tanti sono i cittadini che si sono affacciati al balcone per non perdersi quei pochi secondi di spettacolo. Poche cose d’altra parte, emozionano e uniscono come le Frecce Tricolore.

Il volo è stato effettuato in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica: la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha effettuato ed effettuerà una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Oggi, primo giorno di volo, le Frecce Tricolori sono decollate da Rivolto: prima città toccata Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. A seguire Milano, Torino e gli altri capoluoghi delle regioni.

l giro d’italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica.