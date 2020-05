Scontro tra auto in centro città: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite, poco dopo le 18.30 di lunedì, nello scontro tra due vetture avvenuto in centro città, all'angolo tra piazza degli Alpini e via Colombo.

Una botta molto forte, in seguito alla quale uno dei conducenti avrebbe riportato conseguenze serie.

In via di accertamento, da parte degli agenti della Polizia locale, le cause del sinistro: sul posto per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che si sono occupati della messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti e di tutta l’area interessata, e il personale personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte, trasportando i feriti all'ospedale Sant'Andrea.

Nella zona la circolazione è stata interrotta fin dopo le 19,30 per consentire i soccorsi e i rilievi.