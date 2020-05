Schianto in autostrada: auto distrutta e una persona ferita

Ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro le barriere di separazione tra le carreggiate della Torino - Milano.

Una persona è rimasta ferita intorno alle 9.30 di lunedì, sul tratto della A4 in direzione Milano. L'incidente è avvenuto al chilometro 40 in territorio di Livorno Ferraris: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta per i soccorsi, occupandosi della messa in sicurezza del veicolo coinvolto e del tratto autostradale interessato.

Una persona ferita è trasportata ospedale di Vercelli dal personale sanitario 118 intervenuto per prestare la cure dei caso.