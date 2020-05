Un 35enne è rimasto ferito, nella mattina di lunedì dopo che la moto sulla quale viaggiava è stata coinvolta in un incidente con un'auto.

Lo scontro è avvenuto a Serravalle Sesia in via Roma, nella zona dell'Ufficio postale.

Soccorso dal personale del 118, il centauro è stato portato in ospedale e ricoverato in codice giallo: cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.